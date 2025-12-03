محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة -صور

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة التي تقرر إعادتها، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال يومي 3 و4 ديسمبر، وذلك للاطمئنان على انتظام فتح اللجان واستقبال الناخبين في أجواء يسودها النظام والانضباط.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ لجنة مركز شباب الفتح بالناصرية بمركز الفتح، حيث تابع إجراءات استقبال الناخبين وسير عملية التصويت، مؤكداً تيسير جميع الإجراءات داخل وخارج اللجنة، ومشيداً بجهود القضاة وأفراد قوات التأمين والعاملين بالمقار الانتخابية في توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين.

رافق المحافظ في الجولة أحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية، للتأكد من توفير الدعم اللوجستي والميداني اللازم للجان الانتخابية.

وأكد أبوالنصر أن المشهد الانتخابي بالدائرة الثالثة يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن الإقبال من مختلف الفئات العمرية وذوي الهمم يعكس روح الانتماء الوطني والرغبة في دعم مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لضمان انسيابية التصويت وتذليل أي عقبات، لافتاً إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في متابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

وأوضح أن الدائرة الثالثة تضم 117 مركزاً انتخابياً تشمل 139 لجنة فرعية تحت إشراف لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد الناخبين 798 ألفاً و839 ناخباً، مؤكداً توفير مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة وممرات مخصصة لذوي الهمم، إلى جانب رفع كفاءة النظافة بمحيط المقار وإزالة أي إشغالات لتسهيل وصول المواطنين.

وفي ختام الجولة، دعا المحافظ أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق، مؤكداً أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني وحق دستوري، مشدداً على التزام المحافظة بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.





