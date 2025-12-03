الوادي الجديد تنفذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات لدى الشباب

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات لدى الشباب من خلال تنفيذ سلسلة محاضرات بالبرنامج يتولى تنفيذه معهد اللغات بالقوات المسلحة فرع مدينة الخارجة وبتخفيض بنسبة 50 %.



أكد الزملوط، تنفيذ برنامج قومي لتنمية مهارات اللغات لدى الشباب، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع تقديم خصم بنسبة 50% على جميع المستويات وبرامج اللغات المقدمة بالمعهد، ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الشباب اللغوية بما يخدم فرصهم في التعليم وسوق العمل، في إطار خطة المحافظة للتوسع في برامج بناء القدرات للشباب.



وأوضح الحافظ، أن الالتحاق متاح للشباب من سن 18 حتى 45 عامًا، على أن يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة تثبت اجتيازه المستوى أو البرنامج الذي التحق به.



كما نوه إلى أن أولوية القبول ستكون بأسبقية الحجز، حيث تم تحديد عدد 50 متدربًا فقط في هذه المرحلة، بما يضمن جودة العملية التدريبية وإتاحة الفرصة للتطبيق العملي داخل القاعات.



وأشار المحافظ، إلى أن التقديم يتم بمقر معهد اللغات خلف ديوان عام المحافظة، أو من خلال مقر مديرية الشباب والرياضة بمجمع المصالح الحكومية، بما ييسر على الراغبين في الالتحاق إنهاء إجراءات التسجيل في أسرع وقت.



ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من المبادرات التي تتبناها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لدعم الشباب وتأهيلهم علميًا ولغويًا.