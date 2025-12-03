بالصور- إنقاذ سيدة عمرها 77 عامًا ابتلعت "معلقة شاي" في المنوفية

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية للواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، لمتابعة جاهزية القوات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة، التي تُجرى بها إعادة الانتخابات البرلمانية بعد إلغائها سابقًا.



وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع بدء التصويت في إعادة الانتخابات، المقرر استمرارها على مدار يومي الأربعاء والخميس، في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتضمنت الجولة تفقد التمركزات الأمنية أمام المدارس والمقار الانتخابية، ومتابعة انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين المؤدية إلى اللجان، إضافة إلى مراجعة جاهزية عناصر الحماية المدنية وإدارات المرور والمرافق للتعامل السريع مع أي طارئ.



وأكد مدير الأمن خلال جولته على ضرورة تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات أمام اللجان، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بخطط التأمين حتى انتهاء العملية الانتخابية.