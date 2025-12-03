إعلان

مدير أمن أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية أمام لجان انتخابات النواب بالدائرة الثالثة -صور

كتب : محمود عجمي

11:20 ص 03/12/2025
    مدير أمن أسيوط يتفقد الخدمات الامنية
    جولة مدير أمن أسيوط
    جانب من جولة مدير الأمن

شهدت محافظة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية للواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، لمتابعة جاهزية القوات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة، التي تُجرى بها إعادة الانتخابات البرلمانية بعد إلغائها سابقًا.


وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع بدء التصويت في إعادة الانتخابات، المقرر استمرارها على مدار يومي الأربعاء والخميس، في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتضمنت الجولة تفقد التمركزات الأمنية أمام المدارس والمقار الانتخابية، ومتابعة انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين المؤدية إلى اللجان، إضافة إلى مراجعة جاهزية عناصر الحماية المدنية وإدارات المرور والمرافق للتعامل السريع مع أي طارئ.


وأكد مدير الأمن خلال جولته على ضرورة تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات أمام اللجان، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بخطط التأمين حتى انتهاء العملية الانتخابية.

مدير أمن أسيوط تفقد الخدمات الأمنية انتخابات النواب بالدائرة الثالثة انتخابات مجلس النواب 2025

