توصيل مياه الشرب لـ 84 منزلًا بقرية وادى العرب في أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مديرية الإسكان بالتعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مشروع توصيل المياه لـ 84 منزلاً بقرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة، وذلك بتكلفة تقديرية 4.2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإعتماد المالى الذى وافق عليه الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيمة 12 مليون جنيه، والمخصص لتوصيل الكهرباء والمياه لقرية وادي العرب فى إطار دعم الدولة للبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت توجيهات المحافظ عقب تصديقه على على المذكرة الفنية التى عرضها اللواء أحمد سامى مدير عام مديرية الإسكان بشأن تنفيذ الأعمال بواسطة شركة المياه بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة ، مع سرعة الإنجاز وتحقيق مردود مباشر وملموس لدى الأهالي.

وأوضح كمال، أن هذا المشروع يأتي متواكباً مع التحركات الجادة التي تبذلها أجهزة المحافظة لإقتحام المشكلات المتراكمة منذ سنوات فى مختلف القطاعات، والعمل على وضع حلول عاجلة وفعالة لها بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطن الأسواني ودعم مسيرة التنمية على أرض المحافظة.