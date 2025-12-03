مأساة "سوق الخواجات".. مصرع شخصين وإصابة 7 بحريق مول المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تحولت ليلة أمس في مدينة المنصورة إلى مأساة حقيقية، بعدما وصلت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع داخل "مول رأفت صيام" للملابس بمنطقة سوق الخواجات (شارع العباسي)، إلى حالتي وفاة و7 مصابين، وذلك بعد صراع شرس خاضته قوات الحماية المدنية مع النيران التي التهمت المبنى المكون من 4 طوابق.

قائمة الضحايا والمصابين

أسفر الحادث عن وفاة المواطن "علي محمد مصطفي الطنطاوي" (43 سنة - عامل)، بالإضافة إلى جثة أخرى لم يتم تحديد هويتها بعد، تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كما استقبلت المستشفيات 7 مصابين بحالات اختناق شديدة، بينهم مجند بالحماية المدنية، وهم: محسن إبراهيم صلاح عبد الحميد (49 سنة - مجند إطفاء، مقيم بالغربية) - أحلام سليمان الشويحي (70 سنة) - كريم محمد العربي (19 سنة - عامل) - محمد سمير فاروق علي (27 سنة - عامل) - صبحي إسماعيل العشماوي (30 سنة - عامل) -

وليد خالد محمد غريب (عامل) - مصاب آخر ضمن الإحصائية الإجمالية.

اللحظات الأخيرة: ماس كهربائي بعد الإغلاق

كشفت التحقيقات وشهادات شهود العيان تفاصيل الدقائق التي سبقت الكارثة؛ حيث تم إغلاق المحل في تمام التاسعة مساءً، وبعد مرور 30 دقيقة فقط، لاحظ المارة انبعاث دخان كثيف من الطابق الثالث، سرعان ما تحول إلى ألسنة لهب امتدت لتلتهم محتويات المول بالكامل (معرض ومخزن ملابس).

ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون "ماس كهربائي" هو المتسبب في الشرارة الأولى.

استنفار قيادي وميداني

فور تلقي البلاغ، انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء عصام الدين هلال، مدير الأمن، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء والإنقاذ. ونجحت قوات الحماية المدنية، بعد الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وتعزيز مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات، في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمباني المجاورة المكتظة بالسكان والتجار، وتجري حاليًا عمليات التبريد.

تحقيقات موسعة

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق بدقة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، واستدعاء المدير المسؤول وملاك المول للتحقيق في إجراءات السلامة المتبعة داخل المنشأة.