أسوان - إيهاب عمران:

أنهت 250 فندقًا عائمًا ودهبية تعمل بين أسوان والأقصر والعكس استعداداتها للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية 2026، وسط نسب إشغال تراوحت بين 95 و100% في معظمها، حيث يقبل السياح على التمتع بالأجواء المبهجة، خاصة زيارة المعابد الأثرية والمناطق السياحية الممتدة على طول شريط نهر النيل، وتشمل أسوان وكوم أمبو وأدفو وأسنا والأقصر.

وقال هشام فتحي، مدير عام إحدى الشركات المالكة للفنادق العائمة: «أوجه التحية والتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري ونحن على مشارف عام ميلادي جديد 2026، مبشر بالخيرات بموسم سياحي كبير. ويرجع ذلك لاهتمام الرئيس والقيادة السياسية، حيث كان افتتاح المتحف المصري الكبير عاملًا مهمًا في ارتفاع معدلات التدفقات السياحية بالعديد من المحافظات والمدن المصرية، وخاصة الفنادق العائمة، التي وصلت بها نسبة الإشغال من 95 إلى 100%».

وأضاف: «الحمد لله نحرص على تقديم خدمات سياحية عالية تليق بمصر كبلد سياحي، وتدعم السياحة كمصدر دخل اقتصادي يسعى إليه الدولة لدفع عجلة التنمية للأمام، ورفع اسم مصر الحبيبة كدولة تحرص على النهوض بصناعة السياحة عالميًا».

وأوضح أن احتفالات رأس السنة تتميز بطابع خاص، حيث تقدم الفنادق برامج فنية كبيرة تشمل عرضًا نوبيًا وجلابية بارتي، بالإضافة إلى تنظيم عشاء فاخر يشمل جميع أنواع المأكولات البحرية، والديك الرومي، واللحوم والطيور، والحلويات الشرقية والغربية.

وأكد تيسار القيباني، مدير إحدى الفنادق العائمة: «استعداداتنا لنهاية عام 2025 واستقبال 2026 تختلف عن كل عام. نقدم كل جديد على الباخرة، بدءًا من استقبال الأفواج التي ستحتفل بالعام الميلادي الجديد، مع تقديم هدية لكل فرد في الغرفة، وتزيين الغرف بالبالونات والورود والشموع، إضافة لتزيين مدخل الباخرة والأدوار والمطعم والبار والكافيه».

وأضاف: «نهتم بوجود إنارة تزين المركب السياحي من الخارج، ونستعين بالفرق الفنية لتقديم عروض داخل الباخرة، مثل الفرق النوبية، المزمار، والرقص الشرقي، حيث يتفاعل السياح الأجانب مع هذه العروض».

وقال خالد محمد حامد، "شيف جارد مانجيه": «أعمل في السياحة منذ أكثر من 15 سنة، وانتقلت بين الفنادق الثابتة والعائمة، وأجد متعتي في العمل داخل الفنادق العائمة. نعتمد على استخدام المأكولات والفاكهة في صنع أشكال ومجسمات فنية حسب جنسية الزبائن، وأشعر بالسعادة عند رؤية الزبائن يلتقطون الصور للعمل الفني الذي قمت بتنفيذه».





