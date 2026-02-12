إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:31 ص 12/02/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35781.29 جنيه، بزيادة 348.96 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37470.59 جنيه، بزيادة 6.16 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3977 جنيه، بتراجع 2.17 جنيهًا.

