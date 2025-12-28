الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

أُغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، أبواب لجان الاقتراع بدائرة الرمل شرق الإسكندرية، معلنة انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تحت إشراف قضائي كامل.

واستمرت العملية الانتخابية على مدار يومي السبت والأحد، 27 و28 ديسمبر، لحسم المقعد الثالث والأخير في الدائرة الثانية "الرمل"، بعد جولة انتخابية استثنائية تُجرى للمرة الثالثة، عقب إلغاء نتائج الجولات السابقة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتنافس في هذه الجولة الإعادة مرشحان اثنان فقط، هما حازم الريان (عن حزب حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل)، بعد أن حُسم مقعدان من أصل ثلاثة في الجولة السابقة، لتبقى المنافسة محتدمة على المقعد المتبقي.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

وشهد اليوم الثاني انتظامًا في فتح اللجان وتوافدًا ملحوظًا للناخبين خلال فترتي الصباح والمساء، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وتسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية أعمال الفرز لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

ومن المقرر إعلان الحصر العددي للأصوات من خلال اللجنة العامة المشرفة على الدائرة، عقب الانتهاء من أعمال الفرز ومراجعة محاضر اللجان الفرعية، فيما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج النهائية.