جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة الرمل بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر

07:17 م 27/12/2025
الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

شهدت لجان الاقتراع بدائرة الرمل شرق الإسكندرية، مساء اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين خلال الفترة المسائية من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتأمين مكثف من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتوافد الناخبون على عدد من المقار الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في جولة الانتخابية التي تُجرى للمرة الثالثة على المقعد الثالث والأخير بالدائرة، بين المرشحين حازم الريان (عن حزب حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل).

وتضم الدائرة الثانية "الرمل" لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

وتأتي هذه الجولة بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى، وإعادة التصويت بالكامل، ثم إجراء جولة إعادة أولى أسفرت عن فوز مرشحين اثنين، لتبقى المنافسة محتدمة بين المرشحين حازم الريان (حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل) على المقعد الثالث المتبقي.

وكانت محافظة الإسكندرية، رفعت درجة الاستعداد القصوى لضمان انتظام العملية الانتخابية، وشهدت اللجان تواجدًا مكثفًا لممثلي الجهات التنفيذية، مع توفير كراسٍ متحركة ومظلات وأماكن استراحة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مجريات التصويت على مدار الساعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، لضمان سرعة التدخل حال حدوث أي طارئ، فيما أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على أهمية خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الأحد لليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، تمهيدًا لحسم المقعد المتبقي في الدائرة التي شهدت إعادة التصويت ثلاث مرات بعد إلغاء نتائج الجولات السابقة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

لجان دائرة الرمل انتخابات مجلس النواب 2025 جولة إعادة الانتخابات

