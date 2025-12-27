نشاط بموانئ البحر الأحمر وتداول 56 ألف طن بضائع عامة

السويس - حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع العامة، بعد رسو 11 سفينة على الأرصفة، حيث جرى تداول 56,000 طن بضائع و1,154 شاحنة و102 سيارة.

وشملت حركة الواردات 40,000 طن بضائع و574 شاحنة و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 16,000 طن بضائع و580 شاحنة و24 سيارة، كما سجلت صالات الركاب وصول وسفر 2,690 راكبًا.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة TBC Badrinath وعلى متنها 32,000 طن ألومنيوم قادمة من الهند، بالإضافة إلى ثلاث سفن أخرى هي: PELAGOS Express، Poseidon Express، والحرية، بينما غادرت السفينة Alcudia Express.

وكان الميناء قد استقبل بالأمس ثلاث سفن هي: Pan Lily، Alcudia Express، وأمل، فيما غادرت أربع سفن هي: Pan Lily، PELAGOS Express، أمل، والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 3,000 طن بضائع و238 شاحنة عبر رحلات مكوكية للسفينتين: الحسين وسينا.