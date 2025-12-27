إعلان

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم بمحاولة خطف هاتف طالبة داخل قطار بقنا

كتب : علاء عمران

03:09 م 27/12/2025

أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف حال استقلالها عربة قطار بقنا.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (طالبة – مقيمة بمحافظة الأقصر) باستدعائها حضر والدها وأقر بأنه حال استقلال ابنته أحد القطارات وعند توقف القطار بإحدى المحطات بقنا فوجئت بشخص حاول سرقة هاتفها المحمول، إلا أنها قامت بالإمساك بالهاتف ولم يتمكن من سرقتها وفر هارباً.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة قنا) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

