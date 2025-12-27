زيلينسكي يؤكد احترام الخطوط الحمراء لأوكرانيا في المباحثات مع ترامب



كييف،أوكرانيا- (أ ب)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيسعى لضمان وجود "أقل عدد ممكن من القضايا العالقة" في المحادثات التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع احترام الخطوط الحمراء لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر رسالة صوتية في محادثة عبر تطبيق واتساب مع الصحفيين "أنا واثق من وجود مقترحات للتسوية- نعرف الأمريكيين- ومن الواضح أن عدونا لديه دائما أهدافه الخاصة والتي نعرفها جيدا".

وأضاف زيلينسكي أنه سيعطي أولوية لمناقشة ضمانات أمنية لأوكرانيا. والتزمت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات مماثلة للمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) مما يعني أن أي هجوم على أوكرانيا سيستدعي ردا عسكريا جماعيا من أمريكا وحلفائها. لكن لا تزال هناك تفاصيل أساسية بحاجة إلى توضيح.

وتعد التنازلات الإقليمية من أكثر القضايا حساسية التي سيناقشها الزعيمان، بما في ذلك منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية.

وأكد زيلينسكي مجددا أن أوكرانيا لن تعترف على الإطلاق بأي أرض روسية "تحت أي ظروف من الظروف".

وسيتحدث زيلينسكي أيضا إلى الزعماء الأوروبيين عبر الإنترنت لإطلاعهم على المناقشات.

وكانت السلطات المحلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن روسيا شنت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 27 شخصا ، قبل يوم من بدء المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

ودوت أصوات الانفجارات في جميع أنحاء العاصمة لساعات فيما استهدفت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة المدينة. وبدأ الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت واستمر حتى بزوغ الفجر.

ووقع الهجوم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأحد لإجراء المزيد من المحادثات في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات.