القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق وحلاق وعاملين، لاتهامهم بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول بعد دفعه تحت عجلات القطار أثناء محاولته اللحاق بهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2789 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 362 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين هم: "فاروق ع ح"، 21 سنة، سائق، و"إبراهيم م ع"، 19 سنة، حلاق، و"عبد المؤمن أ ع"، 15 سنة، عامل، و"مصطفى ع ع"، 19 سنة، عامل.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثالث كان قاصرًا وقت ارتكاب الواقعة، إذ تجاوز سنه الـ 15 ولم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.

وأوضح أمر الإحالة أنه في يوم 1/11/2025، بدائرة مركز شرطة قليوب، قام المتهمون بقتل المجني عليه محمد صلاح محمد محمد عثمان عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد أن اتفقوا على سرقة هاتفه المحمول واستولوا عليه مغافلة. وعندما حاول المجني عليه اللحاق بهم، تعدوا عليه بالضرب ودفعوه تحت عجلات القطار، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته وفق تقرير الصفة التشريحية.

وأكد أمر الإحالة أن جريمة القتل ارتبطت بجنحة السرقة، وكان الهدف من ارتكابها تسهيل هروب المتهمين بعد الاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، كما ورد في التحقيقات.