محافظ قنا يتفقد أعمال الإنارة وتقليم الأشجار على الطريق الزراعي (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات، إلى جانب تقليم الأشجار على طول طريق قنا - الأقصر الزراعي، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الأمان المروري، بما يسهم في سلامة المواطنين وتيسير الحركة على الطريق.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ مواقع العمل واطمأن على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد تركيب 90 عمود إنارة على امتداد الطريق، بداية من كمين البياضية وحتى نهاية نطاق مركز قنا، مشيرًا إلى أن الأعمال تأتي استكمالًا للجهود الجارية بالقطاع الجنوبي بمركز قفط، حيث تم تركيب 23 عمودًا حتى الآن في المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار "عبد الحليم" إلى التنسيق الكامل مع مديرية الري لضمان عدم تعارض أعمال تركيب الأعمدة مع أعمال تطهير الترع، بما يحافظ على كفاءة البنية التحتية. كما تم التواصل مع المهندس محمد فوزي، المدير الجديد لقطاع الكهرباء، لتسريع توريد أسلاك الكهرباء والكشافات اللازمة، تمهيدًا لتشغيل الأعمدة في أقرب وقت ممكن وتأمين الطريق خلال الليل.

كما أوضح المحافظ أنه في بعض القطاعات التي تفتقر إلى البلدورات أو الحواجز الواقية، تم مخاطبة مديرية الطرق للعمل بنظام الأمر المباشر لتوريد وتركيب صدادات “نيوجيرسي”، خاصة على حواف الترع، للحد من حوادث السقوط وضمان السلامة العامة لمستخدمي الطريق.

وفي إطار تطوير الطريق بشكل شامل، أشار إلى التنسيق مع فرع هيئة الطرق والكباري لبدء أعمال الازدواج، حيث تم التعاقد مع أحد المقاولين للبدء قريبًا في ردم وتسوية الجزء الأيسر من الطريق، مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية والعاكسة أثناء التنفيذ لتأمين حركة المرور.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على متابعة الأجهزة التنفيذية للأعمال بشكل دوري ومستمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين شبكة الطرق ورفع مستوى الأمان وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.