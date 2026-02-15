إعلان

شيخ الأزهر ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:33 م 15/02/2026

الدكتور أحمد الطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أستاذ القانون الدولى، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الوطن.

وذكّر شيخ الأزهر بأن الفقيد الراحل كان علم من أعلام القانون الدولي في مصر والعالم، وكان له دور بارز في الدفاع عن أرض طابا واستردادها عبر التحكيم الدولي، كما كان نموذجًا للعالم الجاد والأستاذ المتميز والإداري الحكيم، فضلًا عن إسهاماته في تطوير التعليم الجامعي، وإخلاصه في أداء رسالته في مختلف المناصب التي تقلدها.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن وطنه خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد الطيب الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
التضامن توضح كيفية التأكد من استحقاق المواطن للدعم
أخبار مصر

التضامن توضح كيفية التأكد من استحقاق المواطن للدعم
رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
اقتصاد

رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور