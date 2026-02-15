شيخ الأزهر ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق

نعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أستاذ القانون الدولى، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الوطن.

وذكّر شيخ الأزهر بأن الفقيد الراحل كان علم من أعلام القانون الدولي في مصر والعالم، وكان له دور بارز في الدفاع عن أرض طابا واستردادها عبر التحكيم الدولي، كما كان نموذجًا للعالم الجاد والأستاذ المتميز والإداري الحكيم، فضلًا عن إسهاماته في تطوير التعليم الجامعي، وإخلاصه في أداء رسالته في مختلف المناصب التي تقلدها.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن وطنه خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".