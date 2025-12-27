قنا - عبدالرحمن القرشي:

بدأت، صباح اليوم السبت، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، وسط إقبال متزايد من المواطنين منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان.

وشهدت لجان التصويت بالمحافظة حضورًا ملحوظًا للناخبين للمشاركة في جولة الإعادة من الاستحقاق الانتخابي.

وتضم محافظة قنا أربع دوائر انتخابية، يتنافس فيها 16 مرشحًا على 8 مقاعد فردية، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو مليونين و215 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 352 لجنة فرعية.

ورصدت عدسة موقع «مصراوي» اصطفاف المواطنين، رجالًا ونساءً، شيوخًا وشبابًا، أمام لجان مدرسة الحميدات بالدائرة الأولى ببندر ومركز قنا، للمشاركة في هذا الواجب الوطني.

كما لم ترصد غرفة العمليات المركزية بمحافظة قنا أي مشكلات أو خروقات انتخابية من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية.