حوّل منزله لترسانة أسلحة.. حبس أخصائي اجتماعي على ذمة التحقيقات في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس أخصائي اجتماعي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بإحدى المناطق التابعة لدائرة بندر قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بتنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت ملاحقة وضبط الخارجين عن القانون بدائرة البندر.

وخلال الحملة، تمكنت القوات من ضبط شخص يُدعى "ع"، يعمل أخصائيًا اجتماعيًا، عقب ثبوت قيامه بإدارة ورشة داخل منزله لتصنيع الأسلحة البيضاء والآلية والذخائر.

وأسفرت عملية الضبط عن التحفظ على 4 أجولة تضم 57 قطعة سلاح أبيض "سنج"، و10 طبنجات، وبندقيتين آليتين، ونحو 100 طلقة نارية.

وجرى التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

