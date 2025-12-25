إعلان

4 أجولة سنج وطلقات وطبنجات.. ضبط ورشة تضم ترسانة من الأسلحة والذخائر بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:33 م 25/12/2025

حملة أمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في كشف وضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، داخل إحدى المناطق الواقعة بدائرة بندر قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بتنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بدائرة البندر.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة يديرها أحد العناصر الإجرامية، حيث تم العثور على 4 أجولة بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة شملت 57 قطعة سلاح أبيض من نوع “سنج”، و10 طبنجات، و2 بندقية آلية، بالإضافة إلى 100 طلقة نارية.

وجرى التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

حملة أمنية ضبط ورشة اسلحة مديرية أمن قنا

