بالصور- رئيس جامعة بني سويف يتفقد لجان امتحانات كليتي التجارة والصيدلة

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية بكليتي التجارة والصيدلة، لمتابعة والاطمئنان على حُسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة شهيرة فوزي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عيد أبو بكر، عميد كلية التجارة، و محمد سليم، أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجامعة انتظام أعمال الامتحانات والالتزام بالجداول المعلنة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين داخل اللجان، مع التأكد من تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الدكتور طارق علي حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب.

كما استمع رئيس الجامعة إلى آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الامتحانات، موجّهًا بتذليل أية صعوبات، ومؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحسين جودة العملية التعليمية والخدمات المقدمة لهم.