وزير التموين يفتتح السجل التجاري ببنها: الخدمة في 30 دقيقة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح مكتب السجل التجاري الجديد بمدينة بنها يهدف إلى التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات، مشيرًا إلى أن زمن تقديم الخدمة لن يتجاوز 30 دقيقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح المكتب، أن السجل التجاري الجديد يعمل ضمن منظومة التحول الرقمي وبنظام الشباك الواحد، بما يضمن تقليل التكدس وتسهيل الإجراءات على المواطنين والتجار، إلى جانب رفع كفاءة الأداء داخل المكاتب الخدمية.

وأشار وزير التموين إلى أن تطوير مكاتب السجل التجاري يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار ودعم التجار وأصحاب المشروعات، من خلال الاعتماد على النظم الإلكترونية وتقديم خدمات مميكنة بشكل كامل.

وجاء افتتاح مكتب السجل التجاري بمدينة بنها بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسؤولي الغرفة التجارية.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المكتب الجديد يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي بنها ومراكز المحافظة، ويسهم في تقليل الضغط على المكاتب الأخرى، وتقديم خدمة سريعة ومنظمة تليق بالمواطنين.

ويأتي افتتاح مكتب السجل التجاري بمدينة بنها ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للخدمات التموينية والتجارية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.