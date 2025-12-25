إعلان

طلاب تعليم جنوب سيناء يبدعون في المسابقة الفنية "لمحات من الهند "

كتب : رضا السيد

12:24 م 25/12/2025
أبدعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، في المسابقة الفنية في الرسم "لمحات من الهند"، وذلك في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، وإشراف وتوجيه الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المسابقة ينفذها مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة ، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية، للعم 29 على التوالي بجميع المديريات التعليمية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم و سفارة دولة الهند.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المسابقة أقيمت بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، بمشاركة عدد من الطلاب المتميزين، مقدمًا التهنئة لتوجيه التربية الفنية بديوان المديرية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية بتعليم جنوب سيناء على حصول الطلاب على مراكز متقدمة في مسابقة، مؤكدا على أهمية ممارسة الأنشطة ودورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية وضرورة اكتشاف مواهب الطلاب الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.

وأكدت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، أن الصفحة الرسمية للسفارة الهندية على الفيس بوك وجهت شكر خاص لتعليم جنوب سيناء، مشيرة إلى جهود إدارة شرم الشيخ التعليمية برئاسة حنان إسماعيل، وتوجيه التربية الفنية بالإدارة، في التنظيم المتميز للمسابقة.

جنوب سيناء المسابقة الفنية لمحات من الهند عادل عتلم

