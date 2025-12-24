إعلان

من "البلاي ستيشن" إلى غرفة العمليات.. أمن القليوبية يفحص فيديو الاعتداء على طالب بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:29 م 24/12/2025

مديرية أمن القليوبية

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية التحقيق في صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض طالب يُدعى "حسن" للاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء بمدينة بنها.

ورافق المنشور عدة فيديوهات ظهرت فيها والدة الطالب، مؤكدة تعرض ابنها للواقعة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة في الوجه وقطع بأوتار القدم.

وكشفت والدة الطالب خلال الفيديو المتداول، أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الماضي، الساعة 8:15 مساءً، عندما كان نجلها متواجداً في أحد مناطق الألعاب "البلاي ستيشن".

وأوضحت أنه فور انصرافه، تعرض له شخص يدعى "ز. أ" بمساعدة آخرين، أثناء استقلاله سيارة أجرة للعودة إلى المنزل، وتعدوا عليه بسلاح أبيض، ما أدى لإصابته في الوجه والقدم.

وأضافت الأم أن ابنها حاول الهروب والاختباء داخل أحد محلات الملابس بالمنطقة، إلا أن المتهمين واصلوا التعدي عليه، ما تسبب في إصابته التي وثقتها تقارير الطب الشرعي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تفحصت المنشور ومقاطع الفيديو المرفقة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

مديرية أمن القليوبية الاعتداء على طالب بنها

