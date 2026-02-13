إعلان

5 مصابين في "خناقة جيران" بالقليوبية

كتب : مصراوي

01:06 م 13/02/2026

جانب من الفيديو المتداول

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص اثنان منهم مصابان بكدمات وجروح وطرف ثان عامل مصاب بجرح بالرأس، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، واعترفوا بارتكاب الواقع وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما عقب الصلح بين الطرفين.

مشاجرة القليوبية خلفات الجيرة الأمن

