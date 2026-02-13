5 مصابين في "خناقة جيران" بالقليوبية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص اثنان منهم مصابان بكدمات وجروح وطرف ثان عامل مصاب بجرح بالرأس، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، واعترفوا بارتكاب الواقع وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما عقب الصلح بين الطرفين.