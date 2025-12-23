إعلان

سباق مع الزمن.. البحث عن مفقود تحت أنقاض منزلين منهارين بأسيوط -صور

كتب : محمود عجمي

04:44 م 23/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من انهيار منزلين
  • عرض 4 صورة
    انهيار منزلين
  • عرض 4 صورة
    الحماية المدنية والإنقاذ تواصل البحث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط- محمود عجمي:

تواصل فرق الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط جهودها للبحث عن شخص مفقود تحت أنقاض انهيار منزلين من الطوب الأحمر، يتكون كل منهما من ثلاثة طوابق، بعزبة العور التابعة لقرية أولاد إلياس بمركز صدفا.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزلين مأهولين بالسكان في عزبة العور.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار منزلين ملك أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين.

وأسفرت جهود الإنقاذ حتى الآن عن انتشال أربعة مصابين من تحت الأنقاض، وهم: أشرف ر. م، ناعسة م. ب (35 عامًا)، والطفلتان دميانة ب. ومريم ب.، وتم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي العلاج.

في المقابل، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لانتشال بشاي ر. م، الذي لا يزال عالقًا تحت الأنقاض.

اقرأ أيضًا:

إنقاذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط والبحث عن ناجين تحت الأنقاض

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية بمحافظة أسيوط انهيار منزلين بأسيوط البحث عن مفقود تحت أنقاض انهيار منزلين من الطوب الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟