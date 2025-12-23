سباق مع الزمن.. البحث عن مفقود تحت أنقاض منزلين منهارين بأسيوط -صور

أسيوط- محمود عجمي:

تواصل فرق الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط جهودها للبحث عن شخص مفقود تحت أنقاض انهيار منزلين من الطوب الأحمر، يتكون كل منهما من ثلاثة طوابق، بعزبة العور التابعة لقرية أولاد إلياس بمركز صدفا.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزلين مأهولين بالسكان في عزبة العور.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار منزلين ملك أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين.

وأسفرت جهود الإنقاذ حتى الآن عن انتشال أربعة مصابين من تحت الأنقاض، وهم: أشرف ر. م، ناعسة م. ب (35 عامًا)، والطفلتان دميانة ب. ومريم ب.، وتم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي العلاج.

في المقابل، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لانتشال بشاي ر. م، الذي لا يزال عالقًا تحت الأنقاض.

