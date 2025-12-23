جنايات دمنهور تحيل أوراق متهم بخطف وهتك عرض طفلة إلى المفتي

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم وليد.م.م.ح، 29 عامًا، عاطل، مقيم بقرية شبراريس بمركز شبراخيت، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها في الأراضي النائية.

جاء القرار في القضية رقم 5947 لسنة 2025 جنح شبراخيت، والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب دمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبدالتواب الدرجلي، ونهاد محمود أبو النصر، وأحمد كاظم سلام، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد حامد عبد السلام، وسكرتارية محمود بلال، وحددت المحكمة جلسة 22 يناير 2026 للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة إلى 11 أبريل الماضي، حيث استدرج المتهم المجني عليها الطفلة عائشة.أ.م.س، 6 أعوام، بالتحايل إلى إحدى الأراضي النائية والخالية من المارة، مستغلًا صغر سنها وحداثته.

واقترنت الواقعة بجناية أخرى، تمثلت في هتك عرض الطفلة بغير رضاها وكرها عنها، مع تعريض حياتها للخطر، بعد أن تعدى عليها واستغلها جنسيًا مستغلًا حداثة سنها.