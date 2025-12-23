ضبط دقيق مدعم فى أسيوط قبل تهريبه للسوق السوداء

محافظ بورسعيد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بعيد النصر

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، في ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، خلال حملات مكثفة استمرت 4 أيام وشملت المرور على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملات أسفرت في مجال الأسواق عن ضبط 35 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه، و25 كرتونة كراتيه بدون فواتير، و3 أجوله دقيق فاخر دون مستندات، إضافة إلى 10 جراكن بلاستيكية تحتوي على توابل مجهولة المصدر، فضلاً عن تحرير محضر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز صغيرة في غير الغرض المخصص لها.

كما تم تحرير 5 محاضر غلق لتجار تموينيين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات، ومحضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، إلى جانب 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 261 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين.

من جانبه، شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، مؤكدًا استمرار الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية (114)، أو الأرقام (2135858 / 088)، (2135727 / 088)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أن الحملات التموينية المفاجئة والدورية ستتواصل على مستوى القرى والمراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب بالأسعار.