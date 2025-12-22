المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت "جنة"، إحدى الناجيات من فاجعة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، التي أودت بحياة 5 من أبناء مركز أشمون، كواليس مروعة سبقت وقوع التصادم.

روت الناجية عقب استقرار حالتها الصحية تفاصيل "رحلة الموت" التي بدأت بتعنت السائق وانتهت بمأساة هزت محافظة المنوفية، مؤكدةً أن السيارة التي لا تتسع لأكثر من 14 راكباً كانت تقل 24 شخصًا في غياب تام لإجراءات الأمان.

فوضى الميكروباص واعتداء المقاول

بدأت المأساة في الساعات الأولى من الصباح حين قرر "المقاول" تولي قيادة السيارة بنفسه بدلاً من السائق الأصلي عند وصولهم إلى طريق سنتريس، لتبدأ سلسلة من التجاوزات التي وصفتها "جنة" بالمريرة، حيث أصر السائق على حشر الركاب بطريقة غير إنسانية لإجبارهم على الجلوس بنظام "الأربعات" في الكنبة الواحدة، وعندما اعترضت شقيقة "جنة" على هذه الوضعية غير المريحة بين "القلب والكنبة"، لم يتوانَ السائق عن الاعتداء عليها بالضرب، ثم واصل القيادة بسرعة جنونية دون أي مراعاة لسلامة العمالة الشابة التي كانت في طريقها لكسب عيشها.

اللحظات الأخيرة وبراءة سائق التريلا

تستكمل الناجية شهادتها بمرارة، موضحةً أن السائق كان يطارد سيارة نقل ثقيل "تريلا" أمامهم على الطريق، ويتعمد مناورتها بشكل استهتاري وصفته بأنه كان "بيهزر"، حيث كرر هذه الحركات الخطرة عدة مرات قبل أن يفقد السيطرة في المرة الأخيرة ويصطدم بالتريلا بسرعة هائلة، مما أدى لفقدان الجميع للوعي فورًا.

وشددت "جنة" في أقوالها على أن سائق السيارة النقل كان يسير في مساره الصحيح ولم يرتكب أي خطأ، محملة المسؤولية الكاملة لسائق الميكروباص الذي تسبب في تحويل الرحلة إلى جنازة جماعية، وأسفر عن إصابة شقيقتها بنزيف في المخ استلزم دخولها العناية المركزة.

حصيلة الضحايا وتدخل السلطات

وقع الحادث أسفل كوبري الراست بنطاق مركز وادي النطرون، حيث اصطدم الميكروباص الذي كان يقل عمالة تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاماً بسيارة النقل الثقيل، وأسفرت المعاينة الأولية والتقارير الطبية عن مصرع 5 أشخاص وهم: مجدي محمود محمد عبدالفتاح، وعبد الرحمن وليد عيد، ومحمود جمال، وإسراء أنور صادق، ويوسف أحمد، من قرى الغنامية وشنواي وساقية أبو شعرة وسملاي، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين، فيما دفعت السلطات بسيارات الإسعاف لرفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفيات القريبة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الملابسات النهائية للواقعة.