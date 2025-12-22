إعلان

أزمة المخدرات تنتهي بجريمة.. السجن المشدد لأب قتل نجله بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:28 م 22/12/2025

محكمة جنايات أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بقتل نجله داخل منزل الأسرة بمركز صدفا، إثر خلافات متكررة بسبب إدمان الابن للمواد المخدرة وارتكابه وقائع سرقة لشراء المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية رقم 1152 لسنة 2025 جنايات صدفا، إلى إخطار تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد العثور على جثة الشاب مؤمن ع. ج داخل غرفة بمنزل أسرته في ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات مباحث مركز صدفا أن والد المجني عليه هو مرتكب الجريمة، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب سوء سلوك الابن وتعاطيه المخدرات. وأوضحت التحريات أن المتهم اعتدى على نجله بعصا خشبية، ثم قيّده من يديه وقدميه، واقتاده إلى غرفة أعلى المنزل، قبل أن يلف حبلًا حول عنقه ويشده حتى فارق الحياة، قاصدًا قتله.

وأكدت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع غضب الأب من استمرار نجله في تعاطي المخدرات وارتكاب جرائم السرقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات أسيوط أسيوط مركز صدفا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة