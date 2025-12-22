أزمة المخدرات تنتهي بجريمة.. السجن المشدد لأب قتل نجله بأسيوط

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بقتل نجله داخل منزل الأسرة بمركز صدفا، إثر خلافات متكررة بسبب إدمان الابن للمواد المخدرة وارتكابه وقائع سرقة لشراء المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية رقم 1152 لسنة 2025 جنايات صدفا، إلى إخطار تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد العثور على جثة الشاب مؤمن ع. ج داخل غرفة بمنزل أسرته في ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات مباحث مركز صدفا أن والد المجني عليه هو مرتكب الجريمة، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب سوء سلوك الابن وتعاطيه المخدرات. وأوضحت التحريات أن المتهم اعتدى على نجله بعصا خشبية، ثم قيّده من يديه وقدميه، واقتاده إلى غرفة أعلى المنزل، قبل أن يلف حبلًا حول عنقه ويشده حتى فارق الحياة، قاصدًا قتله.

وأكدت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع غضب الأب من استمرار نجله في تعاطي المخدرات وارتكاب جرائم السرقة.