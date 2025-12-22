سموم في أطباق البيتزا.. ضبط "مصنع بير سلم" لإنتاج الموتزاريلا بالفيوم

شن مكتب الأغذية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة الصحية لمركز إطسا، حملة مكبرة على أماكن تصنيع الأغذية بالمركز، وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من جبن الموتزاريلا داخل أحد المصانع غير المرخصة وغير المطابقة لاشتراطات السلامة الغذائية بقرية القاسمية.

شارك في الحملة كل من: أشرف خميس، صلاح حماد، وشعبان معيوف – مراقبو الأغذية بمكتب صحة مركز إطسا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مستوى مراكز المحافظة كافة، حفاظًا على صحة المواطنين، وردع كل من يحاول التلاعب بالأمن الغذائي، وجرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت نيابة مركز إطسا التي تتولى التحقيق في الواقعة.