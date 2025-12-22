

الأقصر - محمد محروس:

تحول مجرى نهر النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إلى ساحة طوارئ وذلك عقب وقوع تصادم بين فندقين عائمين، أسفر عن وفاة سائحة إيطالية وإصابة حركة السياحة النيلية بحالة من الارتباك المؤقت نتيجة الحادث.

الحادث الذي وقع في محيط هويس إسنا، استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، وفتح باب التحقيقات لكشف ما جرى في المجري الملاحي لنهر النيل بإسنا.

إخلاء عاجل وتأمين السائحين

بحسب مصدر سياحي مطلع، باشرت الشركة المالكة للفندقين العائمين طرفي الحادث تنفيذ إجراءات إخلاء فوري لكافة السائحين الأجانب من على متنهما، حرصًا على سلامتهم ومنع أي تداعيات نفسية أو أمنية قد تؤثر على رحلاتهم.

المصدر أوضح، أنه جرى الدفع بأسطول من الأتوبيسات السياحية الحديثة لنقل الأفواج السياحية من موقع الحادث، مع التأكيد على استكمال البرامج السياحية والزيارات الأثرية برًا دون إلغائها، كما تم تسكين السائحين في فنادق ثابتة بديلة داخل الأقصر، كإجراءًا احترازيًا مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص الفندقين العائمين المتضررين.

تفاصيل وفاة السائحة الإيطالية

كشف المصدر عن هوية السائحة المتوفاة، إذ تدعى "دينس روجيري"، تبلغ من العمر 47 عامًا، وتحمل الجنسية الإيطالية.

وأشار إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابات بالغة تعرضت لها جراء التصادم، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، بمرافقة زوجها الذي كان يشاركها الرحلة السياحية.

وأوضح أن السائحة كانت متواجدة داخل كابينتها لحظة وقوع الحادث، إذ اصطدمت مقدمة إحدى السفينتين بالكابينة بشكل مباشر وقوي، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

كواليس الحادث وحجم التلفيات

بين المصدر، أن حادث التصادم وقع عقب عبور الفندقين العائمين هويس إسنا، أحد أهم نقاط التحكم الملاحي في جنوب الأقصر، وأسفر عن تدمير كابينتين بالكامل، من بينهما الكابينة التي كانت تقيم بها السائحة المتوفاة، إلى جانب حدوث تلفيات واضحة في الهياكل الخارجية للفندقين.

بيان رسمي من هيئة النقل النهري

في السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للنقل النهري بيانًا رسميًا كشفت فيه ملابسات الحادث، مؤكدة أن التصادم وقع بين الفندقين العائمين "أوبرا" و"بوريفاج" بمنطقة هويس إسنا.

أوضح البيان، أن الحادث نتج عن قيام قائد الفندق العائم "بوريفاج" بإجراء مناورة حادة مخالفة لقواعد الملاحة النهرية المعمول بها، فضلًا عن عدم إعطائه أولوية المرور للفندق العائم "أوبرا" الذي كان يبحر مع اتجاه سريان المياه، وهو ما تسبب مباشرة في وقوع التصادم.

أشار بيان الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة إحدى نزيلات الفندق العائم "بوريفاج"، بالإضافة إلى حدوث تلفيات وهياكل مهشمة في كلا الفندقين العائمين.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة

أكدت الهيئة العامة للنقل النهري، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، إذ تم سحب رخصة قائد الفندق العائم "بوريفاج" وإيقافه عن العمل، إلى جانب التحفظ عليه والتحفظ على قائد الفندق الآخر لحين انتهاء التحقيقات.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، والتأكد من مدى الالتزام بقواعد السلامة والملاحة النهرية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

هدوء حذر وترقب للنتائج

تسود حالة من الهدوء الحذر في محيط هويس إسنا، بالتزامن مع استمرار أعمال الفحص الفني للفندقين العائمين، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الرسمية، خاصة في ظل الاهتمام الإعلامي والسياحي الواسع بالحادث، نظرًا لتأثيره على حركة السياحة النيلية في صعيد مصر.