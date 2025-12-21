الإعدام لشابين متهمين بخطف فتاة وهتك عرضها بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، حكمًا بمعاقبة شابين بالإعدام شنقًا؛ لاتهامهما بخطف فتاة قاصر والتعدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح.

هيئة المحكمة وتفاصيل الحكم

أصدر الحكم المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود الشربيني محمود، والمستشار محمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد محمد عبد المقصود قنطوش، وبحضور سكرتير المحكمة أحمد السيد.

وجاء الحكم في ختام مداولات القضية رقم 25446 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول.

استدراج تحت ستار الصداقة

تعود وقائع الجريمة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من والدة المجني عليها "س. ح. أ"، طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، تتهم فيه شابين بخطف ابنتها.

كشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت في الطريق العام لشراء بعض المأكولات، حين استوقفها المتهم الأول "م. أ. ع"، الذي تربطه بها علاقة صداقة سابقة، وطلب منها السير معه.

خطف واحتجاز تحت تهديد السلاح

أفادت أوراق القضية بأن المتهم الأول اتصل بصديقه المتهم الثاني "ح. ع. ح"، واستوقفا حافلة "توك توك" بزعم إيصال الفتاة إلى منزلها، إلا أنهما استدرجاها إلى شقة سكنية مملوكة لأحد أصدقائهما كانا قد أعدا مفتاحها مسبقًا.

وداخل الوحدة السكنية، أشهر المتهم الأول "سلاحًا أبيض" في وجه المجني عليها لبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، ومنعها بالقوة من الرد على اتصال هاتفي من والدتها.

الاعتداء وتحقيقات النيابة

تعدى المتهمان جنسيًا على المجني عليها وهتكا عرضها بالقوة والتهديد، ولم يطلقا سراحها إلا عقب وصول صاحب الشقة السكنية، حيث عادت الفتاة إلى أسرتها وأبلغت بالواقعة.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالقصاص العادل.