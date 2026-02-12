حادث تصادم بين سفينتين عسكريتين أمريكيتين في البحر الكاريبي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، إن سفينتين عسكريتين تابعتين للبحرية الأمريكية اصطدمتا ببعضهما البعض في مياه البحر الكاريبي خلال عملية تزود بالوقود.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شخصين أبلغا عن إصابتهما مساء الأربعاء بجروح طفيفة، بعد أن اصطدمت بارجة حربية بسفينة إمداد مخصصة للحشد العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي.

وأوضحت الصحيفة، أن المدمرة "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك"، اصطدمت بسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سابلاي"، أثناء عملية تزويد بالوقود في البحر.

وأكد المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية إيمانويل أورتيز، بأن حالة المصابين في الحادث مستقرة، وأن السفينتين قادرتين على مواصلة الإبحار بأمان.