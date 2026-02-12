إعلان

المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات

كتب : منال المصري

01:21 م 12/02/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحسم البنك المركزي المصري، خلال ساعات اليوم الخميس، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع له خلال عام 2026، وسط تزايد التوقعات بخفض يتراوح بين 1% و2%، بدعم من تباطؤ معدل التضخم.

وكان معدل التضخم قد تباطأ خلال يناير الماضي إلى 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد مصرفيون أن تباطؤ معدل التضخم يتيح مساحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدل العائد الحقيقي على الجنيه.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف، وذلك عبر خمس مرات خفض إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري الفائدة سعر الفائدة الإقراض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. الحارة الشعبية "رهان" نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. الحارة الشعبية "رهان" نجوم المسلسلات
نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
أخبار

نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
شئون عربية و دولية

متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
شاركوا خططا عسكرية على موقع مراهنات.. إسرائيل تعتقل جنودا بجيش الاحتلال
شئون عربية و دولية

شاركوا خططا عسكرية على موقع مراهنات.. إسرائيل تعتقل جنودا بجيش الاحتلال
إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية
أخبار المحافظات

إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة