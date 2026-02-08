إعلان

تحطم طائرة خاصة صغيرة في كارناتاكا بالهند

كتب : مصراوي

11:30 م 08/02/2026

تحطم طائرة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

ذكرت مصادر في الشرطة أن شخصين، من بينهما الطيار، نجوا بأعجوبة عندما تحطمت طائرة خاصة صغيرة في حقل مفتوح في منطقة فيجايابورا بولاية كارناتاكا الهندية اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر أن الطائرة، وهي من طراز يتسع لمقعدين وتتبع لأكاديمية "ريد بيرد" للطيران في كالابوراجي، تحطمت في قرية مانجالورو التابعة لمركز باباليشوار في منطقة فيجايابورا، وفقا لوكالة برس ترست أوف إنديا.

وأفادت الأنباء بأن كلا الراكبين قفزا من الطائرة قبل اصطدامها بالأرض، مما أدى إلى تحطم الطائرة وانقسامها إلى ثلاثة أجزاء.

وقد تم تحديد هوية الناجيين وهما كونال مالهوترا الذي يعمل مدرب طيران مساعد في الأكاديمية، والطيار المتدرب جوثام سانكار بي آر.

وأشارت المصادر إلى أنهما أصيبا بجروح ونقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت طائرة التدريب في رحلة من كالابوراجي إلى بيلاجافي، ولم يتم الكشف بعد عن المزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة خاصة ولاية كارناتاكا الهندية الهند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)