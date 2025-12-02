الطب الشرعي يثبت الاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حسمت تقارير الطب الشرعي الأولية الجدل الدائر حول واقعة المدرسة الدولية الشهيرة شرق الإسكندرية، بإثباتها وقوع اعتداءات جسدية وإصابات بتلاميذ في مرحلة رياض الأطفال، وهي النتائج التي عززت تحريات المباحث ووثقت صحة الروايات التي أدلى بها الأطفال وأولياء أمورهم في التحقيقات الرسمية.

تجديد الحبس والمواجهة القانونية

وعلى ضوء هذه المستجدات، أصدر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه ثان قرارًا بتجديد حبس عامل الخدمات المتهم في الواقعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء القرار بعد أن واجهت النيابة العامة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي تضمنت التحرش وملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم كليًا خلال جلسات التحقيق.

توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق الإداري

وفي إطار توسيع دائرة التحقيقات في القضية المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، استدعت النيابة العامة عددًا من مسؤولي المدرسة والمشرفين والعاملين بها. وتركزت التحقيقات مع الطاقم الإداري حول نقطتين جوهريتين:

- طبيعة نظام الإشراف المتبع داخل حديقة المدرسة (ساحة اللعب) وقت وقوع الحادث.

- تقييم سلوك العامل المتهم وسجله الوظيفي.

معاينة ميدانية وتفريغ الكاميرات

وانتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة ميدانية لمسرح الواقعة داخل المدرسة، بمشاركة الأطفال المجني عليهم وأولياء أمورهم.

وشملت الإجراءات فحص المنطقة المحددة في البلاغات والتي يشتبه بشهادتها لوقائع التعدي، بالإضافة إلى تفريغ محتوى كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لبيان عما إذا كانت قد رصدت التحركات وقت الحادث.

تفاصيل البلاغات والضحايا

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شاهدة العيان الأولى التي أثارت الشكوك حول الواقعة، بالإضافة إلى أربعة من أولياء الأمور الذين تقدموا ببلاغات رسمية.

وأفاد الأهالي بتعرض أبنائهم (ثلاث فتيات وولد من مرحلة رياض الأطفال) لممارسات غير لائقة واعتداءات جسدية من قبل العامل المتهم، مشيرين إلى أن تلك الوقائع حدثت داخل ساحة اللعب في ظل غياب الإشراف التربوي اللازم.

جاكيت ضائع.. كيف كشفت الصدفة جريمة الاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية؟