قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال أصوات اللجنة رقم 78 بالوحدة المحلية بالستاموني، التابعة للدائرة الثالثة ومقرها (بلقاس – جمصة – الستاموني)، وذلك بعد قيام نجل أحد المرشحين فى اليوم الأول لسير عملية الاقتراع بتحطيم الصندوق الانتخابي وبعثرة محتوياته ومحاولة الاعتداء على رئيس اللجنة القضائية المشرفة على اللجنة.

تفاصيل واقعة اقتحام طالب لجنة انتخابية فى الدقهلية:

تفاصيل الواقعة بدأت باقتحام طالب يُدعى إسلام، نجل المرشح علي عبد الحميد،والمرشح عن الدائرة الثالثة، اللجنة وقيامه بتحطيم صندوق الاقتراع وبعثرة أوراق العملية الانتخابية.

وكشفت مصادر أمنية لـ مصراوي، تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام حيث اندفع الطالب إلى داخل اللجنة بشكل مفاجئ، محاولًا الاعتداء على القاضي المشرف على سير العملية الانتخابية. وسرعان ما توجه إلى صندوق الاقتراع البلاستيكي وقام بتحطيمه أمام الناخبين، ما تسبب في حالة ارتباك داخل اللجنة وتوقف التصويت بشكل مؤقت.

قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم بتحطيم صندوق انتخابي فى الدقهلية

و تدخلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني بالتنسيق مع القوة المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم واقتياده خارج اللجنة.

وأحالت الهيئة العليا للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية بمحافظة الدقهلية الواقعة إلى النيابة العامة بمذكرة رسمية بعد تحرير محضر بمركز الشرطة، وأجرت نيابة بلقاس الجزئية بإشراف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية تحقيقا فى الواقعة قررت نيابة بلقاس الجزئية، تحت إشراف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة، وقررت حبس "إسلام علي عبد الحميد" (نجل المرشح) 4 أيام على ذمة التحقيقات،ثم أعيد تجديد حبسه لمدة 15 عشر يوما لاتهامه باقتحام اللجنة والتعدي على القاضي المشرف على العملية الانتخابية وبعثرة أوراق الاقتراع.

نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية:

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اليوم نتائج الانتخابات بـ10 دوائر انتخابية بنطاق محافظة الدقهلية والتي من المقرر أن تتم مرحلة الاعادة بكافة الدوائر على 21 مقعدا على مستوى المحافظة