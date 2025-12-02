إعلان

بعد إلغاء جزئي لدائرة بلقاس في الدقهلية.. ماذا جرى في واقعة تحطيم الصناديق؟

كتب : رامي محمود

04:25 م 02/12/2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال أصوات اللجنة رقم 78 بالوحدة المحلية بالستاموني، التابعة للدائرة الثالثة ومقرها (بلقاس – جمصة – الستاموني)، وذلك بعد قيام نجل أحد المرشحين فى اليوم الأول لسير عملية الاقتراع بتحطيم الصندوق الانتخابي وبعثرة محتوياته ومحاولة الاعتداء على رئيس اللجنة القضائية المشرفة على اللجنة.

تفاصيل واقعة اقتحام طالب لجنة انتخابية فى الدقهلية:

تفاصيل الواقعة بدأت باقتحام طالب يُدعى إسلام، نجل المرشح علي عبد الحميد،والمرشح عن الدائرة الثالثة، اللجنة وقيامه بتحطيم صندوق الاقتراع وبعثرة أوراق العملية الانتخابية.

وكشفت مصادر أمنية لـ مصراوي، تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام حيث اندفع الطالب إلى داخل اللجنة بشكل مفاجئ، محاولًا الاعتداء على القاضي المشرف على سير العملية الانتخابية. وسرعان ما توجه إلى صندوق الاقتراع البلاستيكي وقام بتحطيمه أمام الناخبين، ما تسبب في حالة ارتباك داخل اللجنة وتوقف التصويت بشكل مؤقت.

قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم بتحطيم صندوق انتخابي فى الدقهلية

و تدخلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني بالتنسيق مع القوة المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم واقتياده خارج اللجنة.

وأحالت الهيئة العليا للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية بمحافظة الدقهلية الواقعة إلى النيابة العامة بمذكرة رسمية بعد تحرير محضر بمركز الشرطة، وأجرت نيابة بلقاس الجزئية بإشراف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية تحقيقا فى الواقعة قررت نيابة بلقاس الجزئية، تحت إشراف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة، وقررت حبس "إسلام علي عبد الحميد" (نجل المرشح) 4 أيام على ذمة التحقيقات،ثم أعيد تجديد حبسه لمدة 15 عشر يوما لاتهامه باقتحام اللجنة والتعدي على القاضي المشرف على العملية الانتخابية وبعثرة أوراق الاقتراع.

نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية:
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اليوم نتائج الانتخابات بـ10 دوائر انتخابية بنطاق محافظة الدقهلية والتي من المقرر أن تتم مرحلة الاعادة بكافة الدوائر على 21 مقعدا على مستوى المحافظة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات دائرة بلقاس الدقهلية تحطيم الصناديق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026