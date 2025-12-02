إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إزالة 2171 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتي انطلقت في 8 أغسطس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.



وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 824 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها 606 حالات مبانٍ و218 حالة زراعة، بالإضافة إلى إزالة 286 حالة متغيرات مكانية تم رصدها والتعامل معها فورًا، كما تم إزالة 899 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و162 حالة بناء داخل الحيز العمراني، بإجمالي 2171 حالة إزالة.



وأكد كدواني أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية، موجّهًا بضرورة استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.



ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتوسع العمراني، والاستفادة من التسهيلات التي يتيحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حفاظًا على الثروة العقارية للدولة وتحقيقًا للصالح العام.