فوز أحمد غريب بمقعد في السويس وإعادة بين خشانة وفاروق

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن فوز أحمد غريب مرشح حزب الجبهة الوطنية حماة وطن على المقعد الفردي بدائرة السويس بعد حصوله على 15051 صوتا.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة انتخابات الجولة الأولى، وأوضح المستشار حازم بدوي أن الإعادة على المقعد الآخر بدائرة السويس تجرى بين المرشح أحمد صبيح محمد خشانة، والذي حصل على 7928 صوتا، والمرشح محمد فاروق بحصوله على 7251 صوتا.