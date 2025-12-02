قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه ثان في الإسكندرية تجديد حبس عامل بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاعتداء جسديًا على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة.

كانت النيابة قررت عرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات المنسوبة إليه.

معاينة ميدانية لمكان الواقعة وتفريغ الكاميرات

وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة ميدانية للمدرسة، بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم، حيث تم فحص المنطقة المشار إليها في البلاغات داخل المدرسة، والتي يُشتبه في أنها شهدت وقائع التعدي، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستكمال سماع أقوال الشهود.

استدعاء مسؤولي المدرسة ومواجهة المتهم

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أولياء الأمور وشاهدة العيان التي كانت أول من أثارت الشكوك حول الواقعة، كما تم استدعاء عدد من مسؤولي المدرسة والمشرفين لسؤالهم حول نظام الإشراف داخل الحديقة وسلوك العامل المتهم. وجرى أيضًا مواجهة المتهم بما ورد في أقوال أولياء الأمور، والتي تضمنت اتهامات مباشرة بالتحرش وملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال، وهي الاتهامات التي أنكرها خلال التحقيقات.

التحقيقات مستمرة

وتواصل نيابة المنتزه ثان تحقيقاتها في الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، والتي تضمنت ببلاغات من أربعة أولياء أمور، أفادوا فيها بتعرض أبنائهم، وهم ثلاث فتيات وولد من مرحلة رياض الأطفال، لاعتداءات جسدية من قبل عامل بالمدرسة.

وأشارت أقوال أولياء الأمور إلى أن الوقائع حدثت داخل ساحة اللعب، في غياب الإشراف التربوي، وأن بعض الأطفال أفادوا بتعرضهم لممارسات غير لائقة من قبل العامل.

