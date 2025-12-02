إعلان

قويسنا تبدأ حملات لمصادرة مكبرات الصوت للحد من الضوضاء

كتب : مصراوي

08:05 ص 02/12/2025

مكبرات الصوت- أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة موسعة تستهدف الحد من الضوضاء في الشوارع والمناطق الحيوية، عبر مصادرة مكبرات الصوت المستخدمة بشكل مخالف من قِبل الباعة الجائلين وسائقي مركبات التوك توك.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، بدء تنفيذ الحملات المكثفة مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن فرق المتابعة ستتعامل مع أي مركبة أو بائع يستخدم مكبرات الصوت المزعجة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن التحرك جاء استجابة لشكاوى عديدة من المواطنين بشأن ارتفاع مستوى الضوضاء داخل الكتلة السكنية.

وأضافت: الهدف ليس إيقاف رزق الباعة، بل تنظيم عملهم بما يحفظ راحة السكان وصحة المجتمع.

مكبرات الصوت قويسنا المنوفية حملة لمصادرة مكبرات الصوت في المنوفية

