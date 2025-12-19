افتتاح محطة الهجارسة لمعالجة الصرف الصحي في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، استمعت الوزيرة والمحافظ لشرح تفصيلي من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حول مكونات المشروع والأهداف التي تحققت بعد التنفيذ، بالإضافة إلى مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة ضمن برنامج تنمية الصعيد، كما تم الوقوف على منظومة التشغيل ومعدلات الأداء.

وتقام محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة على مساحة 56 فدانًا، بطاقة تصميمية تبلغ 2500 م³ يوميًا، وبتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه، ضمن مشروع تجمع صرف صحي الهجارسة بمركز سوهاج.

ويستفيد من المشروع نحو 22,423 نسمة، بما في ذلك جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل وقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بحري. كما يضم المشروع 2734 وصلة منزلية بتكلفة 6.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطتي رفع وخطوط طرد بتكلفة 12.59 مليون جنيه، وشبكات انحدار وأعمال صيانة وإحلال وتجديد بتكلفة 19.6 مليون جنيه.

وتم تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة على مساحة 42 فدانًا، بتكلفة 26.48 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في الري الآمن، ودعم البعد البيئي والاقتصادي للمشروع.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ الغابة الشجرية الملحقة بمحطة الصرف الصحي بالهجارسة والمقامة على مساحة 25 فدانًا والمزروعة بأشجار الجيجوبا والكينوكاربس، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المشروع ويدعم مفهوم إعادة الاستخدام الآمن للمياه لإنتاج الزيوت النباتية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروعات الصرف الصحي تعد من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية، مشيرة إلى أن الاستفادة من المياه المعالجة في ري الأشجار يحد من التلوث البيئي ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن خطة عام 2025/2026 تهدف إلى التوسّع في الطاقات الإنتاجية لمشروعات المياه والصرف الصحي، ومواصلة أعمال الإحلال والتجديد للشبكات القديمة، وترشيد استخدام المياه، ورفع ضغوط الشبكات، وإعادة تأهيل محطات المعالجة، والتوسّع في المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف لإعادة الاستخدام الآمن.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية المحلية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحياء واستكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لتجمعات الهجارسة والكوامل وأولاد غريب والتجمعات السكانية المجاورة، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه، مؤكدة أن البرنامج أعطى أولوية للمشروعات التي كانت متعثرة قبل بدايته.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن استثمارات برنامج التنمية المحلية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بلغت 1.8 مليار جنيه، شملت محطات مياه الصوامعة شرق، وبيت علام بجرجا، وسعد سعود، وطهطا، إضافة إلى إحلال وتجديد شامل لشبكات المياه والصرف في المدن والقرى، واستفاد من التدخلات نحو مليون مواطن بالمحافظة.

وأكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج أن محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة تمثل نموذجًا متكاملًا للإدارة الفنية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في أغراض الري الآمن، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية.