ضبط 3 أطنان زيت مجهول المصدر بمصنع غير مرخص في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

داهمت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أحد مصانع تعبئة الزيوت غير المرخصة بناحية مركز بنها، ضمن حملة تمشيطية على المحال العامة، في إطار جهود المديرية لمراقبة المنشآت الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

وجاءت الحملة تحت توجيهات أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وبكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل المصنع، وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع عرض الأمر على النيابة العامة للنظر واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محاضر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، وعدم حمل المسؤول شهادة صحية، مع التوصية بإغلاق المصنع مؤقتًا لحين استخراج الترخيص واستيفاء الاشتراطات الصحية.

وشارك في الحملة فريق من مراقبي الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية مركز بنها، من بينهم: محمد علي، محمد صبحي، بيشوي نسيم، مصطفى فتحي، محمود صابر، محمد الشوربجي، ومحمد هشام.