مصرع مسنة في انهيار منزل بقرية الرزيقات بأسيوط

شهدت قرية الرزيقات التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر انهيار منزل مجاور لمنزلها.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بقرية الرزيقات التابعة للوحدة المحلية لقرية الشامية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين انهيار منزل قديم مملوك للمواطن "عباس. م. ب"، ما أسفر عن وفاة السيدة "حكمة. ب. م"، 80 عامًا، المقيمة بالمنزل المجاور.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.