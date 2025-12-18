إعلان

مصرع مسنة في انهيار منزل بقرية الرزيقات بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:02 ص 18/12/2025

انهيار منزل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية الرزيقات التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر انهيار منزل مجاور لمنزلها.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بقرية الرزيقات التابعة للوحدة المحلية لقرية الشامية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين انهيار منزل قديم مملوك للمواطن "عباس. م. ب"، ما أسفر عن وفاة السيدة "حكمة. ب. م"، 80 عامًا، المقيمة بالمنزل المجاور.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار منزل قرية الرزيقات أسيوط مصرع مسنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح