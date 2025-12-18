إعلان

محافظ المنوفية: انتظام فتح اللجان انتخابات النواب في ثانِ أيام جولة الإعادة

كتب : أحمد الباهي

10:53 ص 18/12/2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة، في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع محافظ المنوفية، سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لرصد الحالة العامة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة، ومتابعة انتظام عمل اللجان، ومدى الإقبال، مع استقبال البلاغات ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها، حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت منذ انطلاق جولة الإعادة أمس الأربعاء تسير بانتظام والتزام كامل بالمواعيد المحددة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء المواعيد الرسمية، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية تواصل تميزها في المشاركة بمختلف الاستحقاقات الدستورية، بما يعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة ودعمهم لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون انتخابات مجلس النواب 2025 فتح اللجان انتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح