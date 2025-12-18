أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة، في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع محافظ المنوفية، سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لرصد الحالة العامة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة، ومتابعة انتظام عمل اللجان، ومدى الإقبال، مع استقبال البلاغات ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها، حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت منذ انطلاق جولة الإعادة أمس الأربعاء تسير بانتظام والتزام كامل بالمواعيد المحددة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء المواعيد الرسمية، لافتًا إلى أن محافظة المنوفية تواصل تميزها في المشاركة بمختلف الاستحقاقات الدستورية، بما يعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة ودعمهم لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.