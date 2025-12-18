إعلان

انتخابات النواب.. محافظ القليوبية يتابع سير جولة الإعادة في يومها الثاني

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:03 ص 18/12/2025

متابعة الانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ من السادة رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، مؤكداً انتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية. ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسباً لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، موجهاً بضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد عطية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فوراً، مشيداً بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، داعياً المواطنين المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح