جنوب سيناء - رضا السيد:

أغلقت اللجان الفرعية بمحافظة جنوب سيناء أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد، عند الساعة التاسعة مساءً.

وشهد اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة الطور، إقبالًا ملحوظًا، ولم يتم رصد أي مخالفات داخل أو خارج اللجان، أو أي معوقات تعطل سير العملية الانتخابية.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل 10 لجان بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، بينها لجنة رئيسية و9 لجان فرعية، موزعة على 5 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، فيما تضم مدينة رأس سدر مقرين انتخابيين، وتقع اللجنة العامة بمدينة طور سيناء.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67,932 ناخبًا، منهم 16,421 ناخبًا وناخبة بمدينة رأس سدر، و6,135 ناخبًا وناخبة في مدينة أبوزنيمة، و5,420 ناخبًا وناخبة في مدينة أبورديس، و39,966 ناخبًا وناخبة في مدينة طور سيناء.