تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على معلم داخل مدرسة بالإسماعيلية لجلسة 24 ديسمبر

كتب : أميرة يوسف

12:22 م 17/12/2025

قررت محكمة جنح أبوصوير، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة شقيق طالبة بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، والمتهم بالتعدي على أحد المدرسين باستخدام سلاح أبيض «مقص»، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري، لعدم حضور المتهم.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باقتحام المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والاعتداء على مدرس يُدعى أحمد بالسب والضرب مستخدمًا آلة حادة، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين العاملين بالقطاع التعليمي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ألقت القبض على المتهم عقب تلقيها بلاغًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة.

