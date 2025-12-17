بالصور- محافظ المنوفية يتابع إعادة الانتخابات من داخل مركز السيطرة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وترأس محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا بمسؤولي الغرفة المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، والتأكد من جاهزية اللجان، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية تستقبل 2,973,483 ناخبًا على مستوى المحافظة، من خلال 500 مقر انتخابي، تضم لجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، بما يضمن تيسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

وأكد محافظ المنوفية التزام المحافظة بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون دعم لأي طرف، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى، حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية.

وناشدت محافظة المنوفية جموع المواطنين النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مع تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى والبلاغات عبر غرفة العمليات المركزية بالديوان العام على الأرقام: (2239804 - 2224899 - 2222035).