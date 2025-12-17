توافد الناخبين على لجان "قليوب" في مستهل جولة الإعادة لانتخابات النواب

بدأت عملية التصويت في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب في محافظة السويس وسط حالة الهدوء التي سيطرت على اللجان، ويجري التصويت لاختيار مرشح واحد فقط على مقعد الفردي المتبقي، إذ حسمت الجولة الأولى أحد المقعدين.

ووصل القضاة المشرفين على انتخابات الإعادة بعد الثامنة والنصف صباح وسط إجراءات التأمين من رجال الشرطة، وأجرت الشرطة مسحا أمنيا للجان بعناصر الفحص المدربة قبل بدء التصويت، وسط تواجد امنى مكثف من عناصر التأمين.

وحرص اللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية لأمن السويس على تفقد بعض اللجان للوقوف على الحالة الأمنية والتجهيزات الخاصة لاستقبال كبار السن، ووجه بتوفير سبل الراحة للناخبين خلال يومي الاقتراع بجولة الإعادة.

وبدأ توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بعد التاسعة صباحا وسط حالة الهدوء في غياب مشهد الطوابير بأغلب اللجان صباح اليوم الأول لجولة الإعادة بينما كان المشهد هادئا في اللجان الأخرى خاصة بحي فيصل الذي يضم العاملين المنشآت الصناعية والشركات.

وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة السويس 505586 ناخبا لهم حق التصويت في 41 لجنة فرعية، وتقع ثلث الكتلة التصويتية بحي الأربعين، ويضم 188083 ناخبا، موزعين على 14 لجنة انتخابية.

ويأتي حي فيصل في المركز الثاني ويضم 136615 ناخبا، موزعين على 10 لجان، ويمثل الحي الطبقة العاملة في المصانع والشركات والمنشآت الصناعية في قطاع السخنة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.