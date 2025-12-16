المنيا- جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، السيدة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، في إطار دعم علاقات التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين جامعة المنيا والاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء من جانب جامعة المنيا الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رمضان، مدير مكتب التعاون الدولي والمشروعات البحثية، وتم استعراض مجالات التعاون القائمة، وبحث سبل تطويرها بما يتماشى مع أولويات الجامعة وخططها الاستراتيجية، ورؤية الدولة المصرية في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المؤسسي بين جامعة المنيا وبرامج الاتحاد الأوروبي المختلفة، وعلى رأسها برنامج إيراسموس، الذي يتيح فرص تبادل وتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الجانبين.

كما تم التطرق إلى برنامج هورايزون أوروبا، باعتباره أحد أهم البرامج الداعمة للبحث العلمي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين للمشاركة في مشروعات بحثية دولية مشتركة ذات تأثير تنموي واقتصادي مستدام.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تضع التعاون الدولي في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، وأن الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المجتمعية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى توسيع أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الأوروبية، بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي والبحث التطبيقي، ويدعم خطط التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارة جامعة المنيا، مؤكدة تطلع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع الجامعة خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة، وأشادت بما تمتلكه الجامعة من إمكانات أكاديمية وبحثية وبنية تحتية متميزة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مؤسسات التعليم العالي المصرية، وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وشملت الزيارة جولة داخل الحرم الجامعي، تضمنت تفقد متحف الفن الحديث، ثاني أكبر المتاحف الجامعية على مستوى العالم، وخلال الجولة، اطلعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي على الإمكانات التعليمية والبحثية التي توفرها الجامعة، معربة عن إعجابها بمستوى العملية التعليمية، والدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به جامعة المنيا في خدمة المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية الشاملة.